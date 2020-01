'Sou um menino de peruca', afirma Pabllo Vittar

Trabalho, música, parcerias, videoclipes, shows e muitas surpresas. A cantora Pabllo Vittar sonha e planeja um 2020 inesquecível a começar pelo seu nome confirmadíssimo no line up do Coachella, na Califórnia, em abril. Em entrevista à coluna, ela não quis falar sobre Anitta, diz que não pensa em colocar silicone, fez mistério, mas confirmou que vai puxar o trio no Carnaval e terá uma boneca Funko."Fiquei muito honrada. Estou muito animada em fazer parte desta coleção".



O que representa uma drag queen brasileira em um dos festivais de maior notoriedade no mundo como a Coachella?

Que podemos chegar em lugares além dos nossos sonhos. É muito especial poder estar representando tantas pessoas e a nossa cultura nesses festivais. Espero que tenhamos cada vez mais artistas de diferentes lugares e estilos, afinal, quanto mais diversidade melhor.



Como aconteceu essa sua participação?

Fiquei muito feliz quando soube que iria poder fazer parte do Coachella. É um sonho. Estive lá ano passado para algumas participações, mas dessa vez vai ser ainda mais especial. Por isso estou ensaiando e preparando um ótimo show para quem estiver lá.



Pensa em dar novos passos em sua carreira internacional? Pretende investir nisso? Cantar músicas em outros idiomas?

Assim como tudo em minha carreira, as coisas têm acontecido de forma natural, o que não quer dizer com menos esforços. Conto com uma equipe muito dedicada e que acredita ser possível fazer qualquer sonho se tornar realidade... Isso é inspirador.

Anitta também vai se apresentar. Vocês vão dividir o palco pra cantar 'Sua Cara', música de vocês de grande repercussão lá fora?

Eu e minha equipe estamos preparando um show muito especial, mas ainda não sei como será toda logística para os momentos das apresentações.



Vocês voltaram a seguir. Voltaram às boas ou estão só mantendo a cordialidade?



É isso mesmo, voltamos a nos seguir sim (risos).

Quantas plásticas você já fez?



Eu fiz uma rinoplastia que também serviu para o desvio de septo e remoção de adenoide.



O que podemos esperar de Pabllo Vittar em 2020?



Muito trabalho, música, parcerias, videoclipe, shows e surpresas. Esse ano promete muita coisa boa.



Você apareceu com seios falsos na internet e muita gente elogiou. Pensa em colocar silicone?



Eu não tenho essa vontade, amo meu corpo como ele é. Minha arte é uma homenagem ao universo feminino, mas sempre deixo claro que sou um 'menino de peruca'.



Quem é o seu ídolo?



Minha mãe, Verônica Rodrigues.



Você tem vontade de ter filhos? Pensa em adoção?



Quem sabe no futuro?



Que sonho você gostaria de realizar?



Mais oportunidade e cultura para todos.



Como vai ser sua programação no Carnaval?



Muito especial. Algumas coisas ainda estão sendo alinhadas e serão anunciadas no momento certo.



Mas terá trio?



Sim, terá (risos). Adoro Carnaval!



Volta e meia você defende os artistas LGBTs. Existe realmente amizade entre vocês?



Lógico que sim...amo minhas amigas manas e precisamos nos apoiar sempre para enfrentar o que precisa ser enfrentado.



Na balada você usa o banheiro feminino ou masculino?



Onde costumo ir temos apenas banheiros! Sempre uso o que está mais perto! (risos)



Você vai virar uma boneca Funko. O que achou da ideia?



Fiquei muito honrada. Sempre gostei dos bonecos Funko e estou muito animada em fazer parte desta coleção. Dessa vez eles não serão lançados oficialmente no Brasil, apenas nos Estados Unidos! São exclusivos das lojas Hot Topic! Mas dá para comprar online e mandar entregar no Brasil!

