De férias em Barcelona, Monique Curi fala sobre carreira de atriz: "atuar nunca vai ficar para trás"

Um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, a atriz Monique Curi está curtindo bastante as férias ao lado dos filhos e do marido em Barcelona. A fantástica igreja da Sagrada Família e outros monumentos modernistas projetados por Antoni Gaudí são alguns dos lugares por onde a artista passou com a família, posando para lindas fotos onde não escondem a felicidade.



“A gente tenta manter o hábito de viajar pelo menos duas vezes por ano, sendo uma só eu o Léo para nos curtirmos um pouco como casal. E outra nós quatro. Essas viagens em família é um momento em que conseguimos ficar 15 dias só a gente. Porque hoje em dia, com filhos adolescentes, é muito difícil. E tudo é muito bom quando estamos juntos”, revelou a atriz contando que além de tentarem montar um roteiro que agrade a todos, também ficam todos juntos no mesmo quarto, na maioria das vezes.



Monique Curi é casada com Leonardo Mattos e mãe dos jovens Victória e Théo. O momento para a atriz é de muito descanso, isso porquê ela passou o ano de 2019 ralando bastante durante as gravações do seu programa 'Jeito de Ser com Monique Curi'. A exibição aborda temas como mulheres que se reinventam, saúde, beleza e bem-estar.



Com a rotina intensa de gravações, não sobrava muito tempo para ficar com a família, já que segundo Monique, toda a produção também é feita por ela. “Eu penso nos entrevistados, crio a pauta e corro atrás dos entrevistados, faço as marcações... Não tenho hora para trabalho. Eu acordo de madrugada e a minha cabeça ainda está trabalhando”, confessou.



A carreira de Monique Curi começou ainda criança. Ela coleciona trabalhos em grandes clássicos da dramaturgia como 'Baila comigo', 'Felicidade', 'História de Amor', 'Laços de Família', 'Salve Jorge', etc. E mesmo hoje se sentindo muito feliz e realizada com a fase apresentadora, a artista faz questão de ressaltar que não deixou de ser atriz. “Atuar nunca vai ficar para trás na minha vida. Eu sou atriz a vida inteira. Estou me dedicando a outras coisas hoje, mas nunca atuar vai ficar de lado”, concluiu.