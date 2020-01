Sidney Sampaio e Daniel Barone curtem a noite em novo point do Rio

Neste fim de semana, o ator Sidney Sampaio, de 39 anos, que já atuou em novelas como 'Apocalipse' e 'Topíssima', foi curtir a noite com os seus amigos Daniel Baroni para comemorar o sucesso de sua atual peça 'A FAVELA 2- A gente não desiste', que em cartaz no teatro Petra Gold, no Leblon. Para comemorar, eles foram até o mais novo point carioca o Lalu Louge Barra, na Barra da Tijuca, Zona oeste da cidade. O encontro também contou com a presença do cantor sertanejo Ícaro Moraes.