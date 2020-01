Ao lado da mãe, Rafaella Santos exibe barriguinha de grávida na África

Como esta coluna antecipou nesta segunda-feira (21), Rafaella Santos está em uma missão humanitária em um orfanato de Moçambique, na África. Acompanhada da mãe Nadine, a influenciadora tem feito atividades recreativas com as crianças do abrigo. Grávida de 4 meses do jogador Gabigol, a barriguinha da influenciadora deu o ar da graça mais uma vez ao posar para uma foto ao lado da mãe. Veja fotos do trabalho voluntário de Rafaella Santos e da mãe, Nadine Gonçalves:

Galeria de Fotos Rafaella Santos e sua mãe Nadine estão em missão humanitária na África reprodução internet Rafaella Santos e sua mãe Nadine estão em missão humanitária na África reprodução internet Rafaella Santos e sua mãe Nadine estão em missão humanitária na África reprodução internet Rafaella Santos e sua mãe Nadine estão em missão humanitária na África reprodução internet Rafaella Santos e sua mãe Nadine estão em missão humanitária na África reprodução internet Rafaella Santos e sua mãe Nadine estão em missão humanitária na África reprodução internet