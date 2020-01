Carolina Ferraz mostra foto inusitada: 'Mais uma da série 5.2'

Você conhece esse bumbum? Já viu estampar em alguma capa de revista ou um ensaio fotográfico? Pois é, o 'derrière' em questão é de Carolina Ferraz. A atriz compartilhou hoje mais um instante feito durante o ensaio fotográfico, que vai virar um clipe, dirigido pelo famosos de Bob Wolfenson. A coletânea de fotos foi para celebrar a nova idade, em seu perfil do Instagram, já que Carolina vai completar 52 anos no próximo dia 25.

"Mais uma da série “5.2”, são 5 fotos que postarei uma por dia até sexta-feira e no sábado dia 25, de todo esse material sairá um clip dirigido também pelo Bob Wolfenson que subirei especialmente no meu canal do YouTube', escreveu Carolina na legenda da foto.