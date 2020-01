Daltônica, Ana Furtado se emociona ao ver cores pela primeira vez

A apresentadora Ana Furtado, de 46 anos, se emocionou em passeio pela Disney por conseguir ver as cores como elas são com a ajuda de um óculos especial. A mulher do diretor da Globo, Boninho, é daltônica e não consegue distinguir bem as cores marrom, vermelho e verde. Ela ficou surpresa com a novidade. “Porque sempre dá para se (re)apaixonar pelo mundo, pela vida! Que experiência incrível e indescritível”, disse Ana no vídeo.