Olga Bongiovanni se pronuncia após demissão da RedeTV!

Após ser demitida da RedeTV! e ficar sabendo através da imprensa, na noite desta terça-feira (21), que estava fora da emissora, Olga Bongiovanni mostrou todo seu profissionalismo ao se pronunciar sobre sua saída do canal.

"Estou aqui para dar satisfações para todos vocês que estão se perguntando sobre o que eu vou fazer da minha vida. Fico no ar com vocês até segunda-feira, meu último programa na RedeTV. Depois, na terça, já é nova programação. A decisão de ficar no ar até segunda é minha. Eu não iria prejudicar os meus colegas porque iria ser uma loucura a edição de programa. Iria ficar um buraco na programação", explicou a apresentadora.

Olga aproveitou o momento para agradecer o carinho que tem recebido de seus fãs: "aonde eu for, conto pra vocês. Gratidão pelo carinho e preocupação. Gente, a vida é assim. Em um dia a gente chega, no outro vai embora, como diz a linda música 'Tocando em Frente'. E tocando em frente eu vou", finalizou.

O horário que pertence ao programa de Olga Bongiovanni será ocupado pelo 'Tricotando'. Olga foi contratada da emissora entre 2004 e 2009, quando comandou o 'Bom Dia Mulher'. Retornou à RedeTV! no ano passado para capitanear um programa com seu nome. A coluna procurou a assessoria de imprensa da RedeTV! para falar sobre a demissão de Olga, que emitiu a seguinte nota: "A emissora informa que o contrato com a apresentadora não foi renovado".