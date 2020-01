Rafaella Santos posta mensagem enigmática

Aos poucos, Rafaella Santos começa a revelar aos seus seguidores sobre a gravidez. Nesta quarta-feira (22), a digital influencer, que está em uma missão ao lado da família e amigos na África, postou um story misterioso, que fez os fãs especularem ainda mais sobre a chegada de um bebê, fruto de seu relacionamento com o jogador do Flamengo, Gabigol. "Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito", escreveu ela em seu Instagram.

No último domingo (19), DJ Luan, contratado para animar a festa de aniversário de Nadine Gonçalves, publicou uma foto no qual Rafaella aparece com a barriguinha saliente. A irmã de Neymar também escreveu uma mensagem de aniversário à mãe dando uma pista sobre a maternidade. "Feliz dia, gostosona. Quero ser uma mãe foda que nem você. Te amo", publicou Rafa.

A coluna soube que Rafaella está grávida de quatro meses. Gabigol, por sua vez, diz que dará toda a assistência à criança, mas não ficará com a irmã de Neymar por conta do bebê.