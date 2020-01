'Estão e continuarão juntos', anuncia pai de Saulo Poncio sobre o cantor e Gabi Brandt

Nem Saulo Poncio nem Gabi Brandt. Quem anunciou que o cantor e a digital influencer estão juntos, após os boatos de uma possível separação, foi o pai do rapaz, o pastor Márcio Poncio. É isso mesmo, Brasil ! o patriarca da família fez um comunicado nas redes sociais para pregar a união do casal. "Pergunte a qualquer casal de 30 ou 50 anos de casados e vejam quantas lutas eles passaram para estarem ali. Faz parte. Vida que segue. Caiu, levanta e continua. Isso é o propósito. Não digo para aceitarem coisas erradas, mas existe outra forma de correção que não seja o fim de um casamento", escreveu o pastor.

No início de janeiro, Saulo, cantor da dupla pop Um44k, foi flagrado supostamente traindo a mulher. O músico acabou sendo filmado conversando próximo a uma moça em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio. Na imagem, é possível ainda vê-lo com a mão no bumbum da garota durante uma balada. Gabi Brandt não se posicionou em nenhum momento, mas logo depois da confusão ela chegou a ser vista com o filho e a babá do pequeno no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde mora a sua família. O clique aumentou os boatos de que estariam separados. Ano passado, outros vídeos vazaram e as imagens provariam uma noite animada do cantor em um hotel em Limeira.

