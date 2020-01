Vinícius D'Black e Nadja Pessoa se mudam para São Paulo

Parece que a vitória de Vinícius D'Black no 'Dancing Brasil' tem rendido a ele bons frutos. Isto porque o cantor se mudou de mala e cuia com sua mulher, Nadja Pessoa, para São Paulo. O casal, que até então morava no Recreio dos Bandeirantes, teve que mudar de estado por conta da agenda de shows do artista, que depois do reality da Record, está lotada de shows na Terra da Garoa. Mas, segundo a coluna soube, a mudança é temporária. É aguardar pra ver.