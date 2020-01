Barbie faz cirurgia para colocar silicone

Em entrevista à revista 'Veja', na semana passada, o ex-Ken humano Roddy disse que estava se preparando para colocar silicone. A cirurgia aconteceu na última quinta-feira (23), na clínica de estética Confort Zone Surgery, em Istambul, na Turquia. "Acabei de acordar, estou me sentindo ótima, mas com um pouco de dor que estou controlando com remédio. Gostaria de agradecer pela força", disse.

Rodrigo Alves recentemente se assumiu transexual. A apresentadora de TV brasileira que mora na Europa e que agora atende como Roddy, disse que sempre se identificou mais com a Barbie do que com o Ken propriamente.