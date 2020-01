Carolina Ferraz publicou no início da noite de hoje mais uma foto da série que fez para comemorar os seus 52 anos, amanhã, dia 25 de janeiro. Os cliques fazem parte um ensaio fotográfico do badalado Bob Wolfenson em que a atriz aparece nua coberta apenas com tinta corporal."Não tenho 20 anos e repito, estou no auge da minha força física e mental, com muito ainda a contribuir, alguém dúvida?", escreveu ela na legenda da imagem.

No textão, Carolina ainda questiona a valorização da juventude. "Vivemos em uma sociedade machista que super valoriza a juventude, onde mulheres como eu, as famosas 50+, são forçadas a caminhar na sombra, independente da aparência.Nós maduras, somos de todas as formas, altas, redondas, retas, magras, gordas e somos lindas mesmo assim!". Várias famosas como Didi Wagner, Lívia Andrade e Sheila Mello elogiaram a inciativa e o corpo de Carolina.