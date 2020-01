A atriz Marina Miranda, de 89 anos, que ficou famosa nos anos 70 por seu personagem 'Crioula Difícil', do humorístico 'Balança mas não cai', está sendo processada por seus vizinhos que reclamam de um fato um tanto quanto inusitado.



É que o condôminos do prédio onde ela mora em Copacabana, fizeram um abaixo assinado contra a atriz, após notarem pombos sempre pousando na janela do apartamento dela. A vizinhança descobriu que as aves estavam sendo alimentadas por alguém de dentro do imóvel da artista aposentada. Por conta disso, além da artista, as duas filhas dela, Priscila e Glaucia Miranda, também são alvos desta ação.



As queixas são sobre penas, ração e fezes dos pombos caindo em suas janelas e aparelhos de ar-condicionado, além de uma infestação de baratas que estaria vindo do apartamento de Marina. Na ação, os moradores ressaltam, inclusive, que os pombos são transmissores de doenças, o que pode colocar a saúde de todos em risco.



O processo de número 0312506-97.2018.8.19.0001 já teve a primeira audiência de conciliação que terminou sem acordo. A próxima audiência está prevista para o próximo dia 11, 21ª vara cível da capital do RJ.