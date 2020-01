Mal começou o 'BBB20' e já tem uma treta e parece que a confusão não é coisa passageira, é mágoa antiga entre duas famosas: Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Rafa Kalimann. O bafão foi tão intenso que a carioca com 8,6 milhões de seguidores no Instagram chegou a pedir para a produção do programa sair do reality. Pega a pipoca e vem entender:

Tudo começou durante uma conversa reservada entre as duas sisters. A DR aconteceu por conta de uma rusga fora da casa mais vigiada do Brasil. Sim, elas se conhecem. Bianca acusou Rafa de ignorá-la durante uma festa e pediu para que a colega esclarecesse o episódio. "Não preciso de aceitação de nada para ter meu business, mas gosto das coisas esclarecidas", mandou Boca Rosa. Rafa disse que não a viu no tal evento e disparou: "Sou a pessoa mais sincera do universo". Foi uma indireta? Boca entendeu isso e a discussão virou uma lavação de roupa suja até que Rafa deu o assunto por encerrado e foi sacolejar na pista de dança.

Bianca ficou nervosa, foi atrás da Rafa e chegou a empurrar a participante, que imediatamente questionou uma possível agressão. Boca continuou alterada e precisou ser amparada por Mari Gonzalez. Elas foram para dentro da casa. "Eu não sou obrigada a ouvir isso. Por favor produção, me tira. Não estou acostumada a sair como escrota. Essa Rafa é uma escrota, só queria falar com ela. Ela também não é santa que nem ela se faz de santa. Ela quer que eu fique de vilã, então prefiro sair daqui, não é justo que eu esteja passando por isso". Ah, a Mari acabou colocando mais lenha na fogueira: "A Rafa sempre foi estranha comigo".

Não demorou muito para que os fãs da Rafa lembrasse do episódio envolvendo a Hariany Almeida, expulsa da edição passada justamente por empurrar a campeã Paula von Sperling durante uma festa.Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Procurada a assessoria Rafa Kalimann não se pronunciou até o fechamento desta nota.