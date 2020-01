Petrix Barbosa é acusado de assédio e público já pede a expulsão do líder da semana

A madrugada do 'Big Brother Brasil 20' já gerou bafafá nas redes sociais na manhã deste sábado (25). O público não gostou do que viu na pista de dança entre Petrix Barbosa e Bianca Andrade, a Boca Rosa, e acusa o líder da semana de ter encostado, de maneira proposital, nos seios da colega de confinamento e ainda apertado. Vários internautas foram as redes sociais pedir a saída do ginasta alegando que houve assédio, já que a participante estava alcoolizado.



Petrix é ginasta artístico da seleção brasileira, com várias medalhas, entre elas no Pan-Americano de 2011. Ele virou notícia em abril de 2018, quando fez denuncias sobre abusos do ex-técnico da seleção brasileira Fernando de Carvalho Lopes, que o treinou na infância e adolescência. Mais de 40 ginastas e ex-ginastas afirmaram ter sofrido assédio. O caso foi parar no programa 'Fantástico'. A coluna procurou a assessoria da Globo para saber sobre o episódio e até o momento não aconteceu nenhum pronunciamento.

como alguém pode se aproveitar de um momento tão frágil como o da bianca pra fazer isso? PETRIX EXPULSO#BBB20 pic.twitter.com/92IywLWhca — arthur (@tutucomenta) January 25, 2020