Aline Riscado circula com produtor musical Papatinho

A coluna se pergunta: o que um produtor musical do funk tem a ver com o samba? Pois é. Nada! No último ensaio da Vila Isabel, na semana passada, o produtor Papatinho, de 33 anos, que ficou conhecido nacionalmente por sua canção 'Onda Diferente', em parceria com Ludmilla e Anitta, estava marcando ponto na quadra da agremiação na comitiva da rainha de bateria Aline Riscado. Os dois, inclusive, tem circulado juntos com frequência pra cima e pra baixo. Procurada para confirmar se Papatinho é o contatinho da vez de Aline, a assessoria 'Verão' nega. A coluna então aguarda as cenas dos próximos capítulos. O produtor se chama Tiago Alves, ele é carioca e aprendeu sozinho a criar 'beats'.