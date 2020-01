Mari Gonzalez é detonada nas redes sociais após falar de sexo com animais: 'Tudo bem'

Os participantes do 'BBB20' entraram mesmo no jogo com vontade e disposição de causar. Na tarde de hoje, Felipe Prior e Mari Gonzalez conversavam sobre vários assuntos até que surgiu o tema zoofilia - ou o estupro de animais. O brother começou contando que muitos funcionários de obras em que atua como arquiteto revelaram que já transaram com animais. A influencer acabou dando a sua opinião: "Isso é anormal para gente, mas é normal para um monte de pessoas e está tudo bem. Para mim está tudo bem. Se a pessoa quer comer um animal, tudo bem".

Mari foi logo detonada nas redes sociais e deveria saber que no Brasil estuprar animais é considerado um crime, de acordo com o Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9605/98. O chamado "sexo", que não conta com consentimento do animal e muitas vezes o machuca, pode render a detenção por três meses a um ano e multa.

Queremos expulsão da mari Gonzalez, se ela não for pro paredão, se for quero ver a rejeição de terça ZOOFILIA É CRIME — Fernanda (@Fernand88858949) January 26, 2020

Tá rolando um vídeo do BBB, 2 participantes conversando e o cara contando que os peões da obra dele fazem sexo com cabras. Aí a Mari Gonzalez diz que isso é "normal" pra algumas pessoas. Ainda questiona se usam camisinha. — Kel Costa (@kelcosta_k) January 26, 2020

a mari gonzalez falando q é normal um homem estuprar cachorro. e a galera RINDO

mano do ceu quanta podridao — valentina (@valdirienzo) January 26, 2020