Tom Veiga, o Louro José, se casou no último sábado com Cybelle Hermínio, um ano após eles assumirem a relação. Tom foi casado durante 14 anos com Alessandra e seis meses depois já apresentava a nova namorada. O casal chamou apenas 100 convidados para a cerimônia na Villa Morena, no Recreio dos Bandeirantes, e Ana Maria Braga não apareceu. Mas, calma meu povo. A apresentadora não foi porque no mesmo dia a filha Mariana Maffei se casou com Badrik Gonzalez, em São Paulo.