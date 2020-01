Na noite de domingo (26), Munik Nunes ensaiou nas ruas do Brás, em São Paulo, pela escola de samba Colorado do Brás, onde será musa neste Carnaval. Perguntada sobre seu estado civil, ela disparou: "Estou solteira".

Munik disse, ainda, que não está mais com o cantor Felipe Araujo e que pretende passar o Carnaval solteira. No último sábado, a coluna publicou com exclusividade que a fila do sertanejo andou: a nova eleita do cantor é a modelo Estella Defant.