Kevinho grava clipe com Tyga em comunidade do Rio

Conforme esta coluna antecipou, Tyga não desembarcou no Brasil, na última semana, apenas para cumprir sua agenda de shows. O rapper americano que é ex-namorado de Kylie Jenner, também veio ao país para gravar sua primeira música em parceria com o funkeiro Kevinho. A música, que ainda não teve nome divulgado, ganhou até clipe que foi gravado nesta segunda-feira (27), na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio. A coluna traz com exclusividade uma foto dos bastidores da gravação do videoclipe.