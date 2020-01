Fernanda Lima comemora três meses de Maria Manoela e mostra o rostinho da filha

Fernanda Lima usou as redes sociais para comemorar os três meses da filha Maria Manoela e atriz mostrou o rostinho da menina em uma montagem de vídeo com vários registros da família. Nas imagens, a pequena aparece ao lado dos pais e com os irmãos, João e Francisco de 11 anos. Os gêmeos trocam fralda da bebê irmãzinha.



Ao mostrar estas fotos da filha, a apresentadora refletiu sobre as mudanças que ocorreram em sua vida desde o nascimento da pequena.

"Hoje Maria faz 3 meses. São 3 meses de esperanças renovadas. Ela veio para trazer ainda mais amor à nossa família. Para nos ensinar mais sobre presença, responsabilidade, prioridades, união e felicidade. Estou imersa nesse amor e um pouco distante das redes, mas deixo aqui uma pequena galeria para aqueles que tanto desejam coisas boas à nossa família e expressam curiosidade de conhecer Maria Manoela desde o dia de seu nascimento", escreveu na legenda da postagem.