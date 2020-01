Mc Cabelinho comemora aniversário e reflete sobre carreira: 'resistência contra o preconceito'

Uma das principais revelações do funk carioca, MC Cabelinho comemora nesta terça-feira (28) a chegada de seus 24 anos. A data foi recebida com muita gratidão pelo cantor que explodiu no cenário musical em 2016 com o sucesso 'Avisa lá que o morrão tá lindo'. De lá pra cá, o funkeiro emplacou outros hits, gravou clipe sensual com Anitta e, hoje, é um dos destaques da novela 'Amor de Mãe'. Farula é o nome do seu primeiro personagem em novelas e faz parte da gangue do Marconi (Douglas Silva) na trama.



“Valeu Deus! Obrigado por mais um ano de vida!”, disse o cantor. Em entrevista, MC Cabelinho também aproveitou a data para refletir sobre sua carreira, destacando que considera sua participação na novela das 21h, assim como sua parceria com Anitta e todas as demais conquistas musicais, uma vitória da favela. “É resistência, sim, contra o preconceito. Eu mereço comemorar essa vitória, pela favela e pelo funk”, afirmou.



Nascido e criado em uma das comunidades mais populares do Rio de Janeiro, Pavão Pavãozinho Cantagalo, o Mc, que chegou a trabalhar como vendedor ambulante antes da carreira artística, começou a rimar ainda na escola de forma despretensiosa com composições improvisada a pedido dos amigos. Em 8 anos de carreira o funkeiro já lançou hits como 'Toda Hora', 'Era Uma Vez', 'Zona Sul'', 'Vamos Fugir', 'Que maravilha' e a atual música de trabalho 'Em Busca da Meta', com produção do DJ Mumu do Tuiuti.