'Tomem cuidado com suas escolhas no 'BBB'', avisa Diego Hypolito

Diego Hypolito já assumiu ser um fã de 'Big Brother Brasil' e a coluna recebeu um post em que ele fazia um comentário sobre as escolhas das torcidas por participantes. "Homem bater em mulher é inadmissível, CRIME. Tomem cuidado com as suas escolhas no 'BBB'! O certo sempre é o certo", dizia a publicação, que foi apagada logo em seguida. Procurado, o ginasta confirmou a autoria do post, negou que tenha sido uma indireta para algum brother que esteja na casa e ainda contou que a publicação teria sido publicada há dias e não recentemente. "Eu postei antes de começar o reality show e não foi indireta porque eu nem sabia quem iria entrar no Big Brother", explicou para esta colunista. Em tempo, Diego e Petrix Barbosa já fizeram parte da equipe brasileira de ginástica artística