José de Abreu desafia Regina Duarte para debater política

De férias na Indonésia, José de Abreu mandou um recado para Regina Duarte, que aceitou, hoje, assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro. O ator desafiou a sua colega de profissão para discutir sobre política quando e onde ela quisesse e ainda ressaltou que a nova secretária poderia levar Carlos Vereza e Maitê Proença para ajudá-la no encontroe completou: "Topa, apoiadora de fascista? Ministra- nem isso - secretária! de um presidente sem legitimidade, um escroto, que quer que você discrimine a diversidade? Que discrimine LGBTS? Eu sei o que fizemos na sua casa, na Barra da Tijuca. Eu sou artista, assumo meu vícios e me libertei deles. Mas você, assumindo um cargo público, vai ter que prestar conta deles. E eu vou cobrar isto de você.", escreveu.

