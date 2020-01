Programa tem saia justa entre Bruno de Luca e Lucas Chumbo

Os eliminados do 'Big Brother Brasil' participam de um programa do Multishow chamado 'A Eliminação'. Lucas Chumbo, o primeiro a deixar a casa, quase não foi ao estúdio do canal, na noite da última quarta-feira (29). A coluna explica o motivo: numa festa tempos atrás, o apresentador Bruno de Luca, que faz o programa, tentou dar uns beijinhos na mãe do surfista.

A equipe ficou apreensiva, com receio de Chumbo não ir, mas ele compareceu. Meio desconfiado, fez o programa onde, para piorar, apareceu um VT da mãe do surfista falando. Bruno fingiu costume. É saia justa que fala?