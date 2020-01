Suzane von Richthofen é aprovada no curso gestão de turismo pelo Sisu

Condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais e presa desde 2006, Suzane von Richthofen foi aprovada no vestibular para o curso de Gestão de Turismo pelo Instituto Federal de São Paulo no Campus de Campos do Jordão (SP). Ela conseguiu a aprovação pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que usa a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Suzane ficou em oitavo lugar em 36 vagas oferecidas.

As aulas começam dia 5 de fevereiro e o curso é noturno, na modalidade presencial, e em Campos do Jordão, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros da Tremembé, onde cumpre pena em um presídio no regime semiaberto há cinco anos. O Gestão de Turismo tem a duração de dois anos e meio e é focado no planejamento e desenvolvimento de atividades turísticas. Na época do assassinato dos pais, Manfred e Marísia, Suzane estudava na Pontifícia Universidade Católica em São Paulo no período da manhã, cursava o primeiro ano de Direito.

Essa não foi a primeira vez que Suzane tenta voltar a estudar. Em 2017, ela tinha passado no curso de administração na Faculdade Católica Dehoniana, em Taubaté (SP) com financiamento do governo federal. Suzane havia conseguido a vaga pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)Suzane se inscreveu para o curso noturno de administração com a nota que obteve no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016 para pessoas privadas de liberdade.