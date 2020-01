Lucy Alves escolhe Buenos Aires como destino de suas férias

Lucy Alves está de férias e a cantora escolheu conhecer Buenos Aires. “Tenho uma memória afetiva com essa cidade, por causa da minha maestrina Dona Norma Romano, que foi a minha primeira professora de

música. Só agora eu pude vir e foi muito emocionante. Me arrepiei toda ao entrar no Teatro Colon”,

comentou a cantora, que conheceu outros pontos turísticos da capital Argentina.

Após a temporada de descanso, a cantora irá voltar com os a projetos como o seu 'Live Sessions', que lançou nesta semana 'Toda Vez (pensando em você)', a quarta música de uma sequência de cinco canções do novo trabalho.Ela confirmou a sua mudança em definitivo para Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro a fim de se dedicar mais a sua carreira artística. “O Rio foi o lugar que eu adotei para ser a minha casa, depois de João Pessoa, Paraíba. Tenho conhecido muitos artistas e tenho trocado experiências com pessoas do mundo todo", finaliza.

Veja as fotos da galeria: