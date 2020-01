Marília Mendonça faz tatuagem em homenagem ao filho Léo

Marília Mendonça nunca tinha feito tatuagens na vida, mas ela não resistiu e fez logo duas na primeira sessão. A primeira, claro, foi em homenagem ao filho recém-nascido e a cantora acabou escrevendo Léo nos dedos da mão, trocando o acento por um coração. Já o segundo desenho tem o símbolo da turnê 'Todos os Cantos' com algumas adaptações. A sertaneja trocou um copo de chopp e uma mão fazendo o símbolo do rock por uma mamadeira e um microfone. Marília postou a imagem e escreveu na legenda: "Duas de primeira. Com muito significado".







