Que feio! Mari Gonzalez leva cotonete na boca antes de tirar cera do ouvido

Esta colunista ficou um tanto quanto 'passada' com uma cena que foi ao ar no início da tarde desta sexta-feira (31), no 'BBB20'. É que Mari Gonzalez estava no quarto nuvem conversando com Rafa Khalimann e Bianca Andrade, quando resolveu higienizar os ouvidos. Até aí, nada demais, a não ser pelo fato de a ex-Panicat ter levado o cotonete na boca antes passar dentro da orelha. A coluna deu graças a Deus que depois do cotonete ter ido no ouvido o objeto não voltou na boca da sister.