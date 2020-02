Flávia Alessandra conta a reação de amigos sobre início com Otaviano Costa: 'Surpresa'

Otaviano Costa resolveu entrevistar uma pessoa muito próxima na edição mais recente do seu programa no Youtube: Flávia Alessandra. A mulher do apresentador abriu o coração no 'Canal do Otaviano' ao revelar o que pensou na primeira vez que o viu. “Eu tinha a sensação de que ele poderia ser membro da minha família. Temos uma atmosfera muito parecida. Pensei que era um cara muito divertido”, lembrou com bom humor.



Os dois ainda revelaram como foram as reações, todas positivas, claro, de alguns amigos, como Murilo Benício e Marcos Palmeira quando souberam que eles estavam juntos. “Foi uma surpresa e o Murilo disse: 'Caramba! Achei que essa mulher fosse arrumar um cara centrado, para equilibrar e arrumou um pior do que ela. Agora, ninguém mais segura esses dois´. E o Marquinhos achou que era o Celso Portiolli”, contam aos risos.