Ex-diretor musical da Globo revela briga com Marlene Mattos

Ex-diretor musical da Globo, Guto Graça Mello trouxe à tona um episódio com Marlene Mattos, a ex-empresária de Xuxa, na época em que ele trabalhava na gravadora Som Livre. Em entrevista ao canal 'Sem Frescura' de Fernanda Piacentini, Guto contou ter brigado com Marlene em defesa de Xuxa.



"A Marlene Mattos era uma secretária, ficava sentada no canto do estúdio. Se Xuxa quisesse uma água, ela buscava. No final da gravação desse disco ('Xou da Xuxa'), eu recebi um recado que o Boni precisava falar comigo com urgência. Avisei a Xuxa que iria subir porque era uma conversa confidencial. A conversa foi demorada. Quando eu desci eu me deparei com a Xuxa no microfone chorando e a Marlene no meu lugar dizendo: 'pensa que sou o Guto, que fica alisando você? Canta essa porra, é assim que eu quero'. Subiu a cabeça dela", disse Guto que afirmou ainda que Marlene, na ocasião, ainda não estava à frente da carreira da apresentadora.



Guto ainda deu detalhes da briga e revelou o tapa que deu no rosto da empresária: "Não me contive. Dei uma bolacha nela, confesso. Fui por trás dela e disse: rua. Botei ela pra fora. Ali acabou a coisa toda. Terminamos o disco, o disco explodiu e eu virei maldito total", conta.