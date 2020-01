Fã passa mal em festa de lançamento do novo EP de Mc Rebecca

Mc Rebecca deu uma festa nesta sexta-feira (31), em uma mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para comemorar o lançamento de seu novo EP intitulado 'Enquanto tiver funk é carnaval'. O evento contou com a presença de fãs que aproveitaram muito ao lado da funkeira. O que ocorre é que um dos admiradores de Rebecca exagerou na bebida alcóolica e acabou dando PT. Procurada, a assessoria da cantora disse que o rapaz - maior de idade- se excedeu por estar em uma festa de lançamento do EP de seu ídolo. A equipe de Rebecca prestou os primeiros socorros prontamente e o rapaz foi encaminhado para um hospital da região e passa bem.