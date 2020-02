Não é só o povo aqui de fora que já pegou ranço do Petrix Barbosa. A equipe de produção do 'BBB20' adorou a bronca que o participante ganhou do próprio Boninho no confessionário por conta do tratamento com as meninas da casa. O atleta de ginástica artística ficou tão sem chão que chorou durante o sermão.

Depois de uma série de comportamentos abusivos e denúncias na Central de Atendimento ao Telespectador, Petrix foi chamado ao confessionário pela produção no final da tarde da última quinta-feira (30). Ao sair do locol, o brother permaneceu calado por alguns minutos e se recolheu no quarto do líder. Depois, seguiu para área externa da casa e pediu desculpas para Bianca Andrade e Flayslane Lane.