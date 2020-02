'Eu sou a mais firme da dupla', assume Simaria, da dupla com Simone

Simone & Simaria estão radiantes e contando as horar para gravar o DVD 'Bar das Coleguinhas 2' no próximo dia 12. O anterior foi o divisor de águas na carreira da dupla, que começou cantando forró, mas sem sempre teve a raiz sertaneja. "Uma das primeiras musiquinhas que aprendemos a cantar foi do Milionário e José Rico", lembra Simone, que se não fosse cantora seria arquiteta por 'amar uma obra'. Já Simaria seria decoradora. A irmã Mendes mais velha entrega que, volta e meia, a mãe das duas puxa as orelhas da filha e que tem se cuidado mais depois do retorno da tuberculose. "Hoje em dia a minha saúde física e mental está em primeiro lugar".

Queria que vocês contassem sobre o projeto 'Bar das Coleguinhas 2'. O primeiro,em 2014, foi um sucesso e agora vocês vão gravar o segundo volume do projeto. Como é isso?

Simaria: O DVD 'Bar da Coleguinhas' realmente foi um divisor de águas na nossa carreira. Grandes sucessos que o nosso público canta até hoje vieram de lá. O projeto surgiu a partir de um sonho que eu tive durante um voo e, graças a Deus, nossa vida mudou e muito depois daquele dia.

Simone: O 'Bar da Coleguinhas' foi um projeto muito especial nas nossas vidas, que deixou saudades não só para a gente, como para os fãs. Preparem-se que vem muita moda boa, sofrida. Vocês vão amar!



Em 2014, Simone & Simaria era uma dupla em ascensão e, hoje, a história é completamente diferente. O que vocês pensam sobre isso?

Simone: É muito emocionante olhar para atrás e ver toda a caminhada que trilhamos e quanta coisa mudou. Só temos que agradecer a Deus e a todos os fãs. Somos duas meninas muito abençoadas!



Nos melhores dos sonhos, vocês pensavam ter o nome da dupla figurando como estrelas da MBP?

Simaria: Sonhar, a gente sonhava (risos). Mas era um sonho tão distante... Muitas vezes, pensei em desistir da carreira. Nunca foi fácil, mas Deus sempre nos deu muita força para continuarmos. E, hoje, é um sonho poder dividir o palco com grandes nomes da música e ver nossos sonhos sendo alcançado.



Quando vocês trocaram o forró pelo sertanejo o mercado da música já estava acenando para o segundo ritmo. Como aconteceu isso e quem tomou a decisão?

Simone: Não existiu uma 'troca' como você diz, foi algo natural que aconteceu na nossa carreira. Nossas raízes sempre foram do sertanejo. Uma das primeiras musiquinhas que aprendemos a cantar foi do Milionário e José Rico. Mas, profissionalmente, iniciamos nossa trajetória em uma banda de forró. A partir do momento em que pudemos opinar no nosso repertório, colocamos um bloco no nosso show, que se chamava 'Bar das Coleguinhas', onde levávamos o sertanejo. Isso foi natural e o nosso público sempre apoiou.



Claro que o ritmo é outro, mas o que vocês lembram do primeiro álbum da dupla 'Nã, Nã, Nim Na Não' (2004)? Tem alguma música que vocês gostam e até já pensaram em regravar?

Simaria: Menina! a gente ama (risos)! E, até hoje, escutamos algumas músicas dessa época quando fazemos uns churrasco lá em casa. É massa demais, e quem sabe vem regravação por aí...



Existem boatos de que da dupla, Simaria é a mais firme, mais durona e mais brigona. Procede?

Simaria:(risos) Eu sou a mais firme da dupla. Durante muitos anos estive à frente de boa parte das decisões da nossa carreira. Mas, isso não foi um 'fardo' que eu me coloquei. Como irmã mais velha, a minha mãe sempre falava: 'você precisa cuidar deles', 'você é a mais velha e tem que ser mais responsável'... Então a vida me deu essa responsabilidade que, hoje em dia, faço questão de dividir com Simone.



Existe mesmo essa tal de irmandade no sertanejo ou de vez em quando aparece um probleminha entre os cantores?

Simone: Graças a Deus, desde o início da nossa carreira, sempre fomos muito bem recebidas por onde passamos. Como em toda 'empresa', você faz amigos e colegas, isso é normal. Na música, também!

Simone tem um filho e Simaria tem dois. Pensam em mais filhos?

Simone: Eu penso em mais um, sim. Meu filho, Henry, pede bastante. Já Simaria, tem dois filhos e não pensa em mais, não.



Vocês têm ciúmes dos parceiros? Já fizeram ou tiveram vontade de fazer uma cena como Ivete Sangalo: 'Quem essa aí, papai?'.

Simone: (Gargalhadas). Somos bemmmm tranquilinhas, tuuuudo tranquilo por aqui!



Se não fossem cantoras... O que seriam?

Simone: Eu amo uma reforma, uma obra. Talvez seria arquiteta.

Simaria: Talvez decoradora.



Tem alguma coisa que vocês façam e que o grande público nem imagina?

Simaria: Será? Posso dizer que somos seres humanos, passíveis de defeito e com necessidades iguais a todos (risos).



Já está tudo bem com a Anitta? E com a Maiara?

Simone: Há muito tempo. Sempre somos bem verdadeiras com todas as pessoas então, qualquer mal-entendido a gente já resolve logo.

O que uma gosta e a outra detesta?

Simone: Então, não temos nada que detestamos (risos), mas eu gosto bastante de usar e mexer nas redes sociais. Simaria é mais desapegada a isso, mas ela usa.



Existe um lugar que vocês gostariam de ir só as duas?

Simaria: Menina, eu morro de vontade de fazer uma viagem só de mulheres, com a Simone e nossas amigas para a Colômbia.



Qual seria o ritmo preferido?

Simaria:Eu amo música latina

Simone:Eu gosto de tudo, apesar de não escutar muita música quando estou sozinha (risos).



E a luta contra balança, Simone?

Simone: Minha amiga, a luta é diária. A gordinha aqui (risos), ama comer e o metabolismo não ajuda muito. Então, seguimos na luta!

E como estão os cuidados com a saúde, Simaria?

Simaria: Depois do susto que eu levei com a reativação da minha tuberculose, hoje em dia a minha saúde, física e mental, está em primeiro lugar. Como com intervalo de tempo certo, faço exames de rotina... me cuido e cuido daquilo que é mais importante na nossa vida, a saúde!

Muitas vezes, vocês mostram mesmo no palco e nos programas que brigam, discutem e fazem as pazes rápido como todas as irmãs. A mãe de vocês não 'puxa' as orelhas das duas?

Simaria: Opa, com certeza (risos). Como toda mãe, como toda família... Aqui é tudo igual (risos). A gente briga e se ama no segundo depois. Se existe amor, nada separa ou afasta uma família!



Quem é Simone, Simaria?

Simone é a pessoa de maior coração que eu conheço, sempre disposta a ajudar o próximo.



Quem é Simaria, Simone?

A Simaria é um ser humano incrível, que tenho muito amor, admiração e respeito.



Veja as fotos da galeria