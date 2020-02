Esta humilde coluna já havia adiantado que Neymar comemora amanhã, dia 2, mais uma primavera. O jogador completa 28 anos no próximo dia 5, mas adiantou a festa, que mais uma vez promete agitar Paris. Com o tema branco, Neymar convidou Maiara e Maraísa, Rodriguinho e Gaab para animar os convidados com muita música boa. O evento promete ser cheio de pompa como nos anos anteriores e, claro, reunir famosos brasileiros, os amigos parças, as amigas bonitonas e a família do craque.

No ano passado, a cor vermelha foi o tema da festa do jogador. Na ocasião, Neymar foi às lágrimas quando Marília Mendonça apareceu de surpresa no evento. Será que neste ano teremos uma atração surpresa também?