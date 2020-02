Familiares e fãs do ex-apresentador do 'Jornal Nacional', Cid Moreira, foram pegos de surpresa com um tombo do jornalista que aconteceu nesta sexta-feira (31). Na ocasião, Cid caiu no último degrau de sua casa, após pisar em falso. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Cid tratou logo de tranquilizar os fãs e dizer que o tombo não passou de um susto.

“Acabei de dar um susto na Fátima! Voltamos ontem para casa da Flórida e hoje dei uma escorregada e me apoiei na escada. E adivinhem: ralei meu braço na lateral da escada! Fomos prontamente atendidos na UPA de Itaipava, com muito carinho! Queridos, como vamos ficando frágeis!”, escreveu Cid na legenda do vídeo em que ele aparece recebendo atendimento médico.