Boninho vai rever a corrida pelo Big Fone

O Big Fone tocou no 'Big Brother' pela primeira vez na noite de sábado (1). Petrix e Pyong seguem em disparada e o ginasta leva a melhor. A mensagem manda que ele indique alguém ao paredão e ele indica Pyong. O problema é que, na corrida pra chegar até o Big Fone, Petrix parece empurrar o coreano, que cai no chão e perde a disputa. A internet não perdoou e o diretor Boninho prometeu que vai 'chamar o VAR'. - do inglês Video Assistant Referee ou videoárbitro - é um árbitro assistente de futebol, que analisa as decisões tomadas pelo juiz durante a partida.

Já na madrugada, em uma conversa no quarto do líder, Guilherme e Hadson falavam sobre o que aconteceu. "Acho que vão reavaliar isso daí, você viu como foi o embate deles?", perguntou Hadson. Guilherme então respondeu com todas as letras: "Eu vi! O Pyong estava na frente e o Petrix empurrou ele".

A coluna ia publicar o vídeo, mas o Instagram está punindo quem publicar porque considera uma agressão.