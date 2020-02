Claudia Raia aparece nua em capa de revista portuguesa

Claudia Raia é a estrela da edição de fevereiro da revista portuguesa GQ e atriz decidiu ousar na capa da publicação ao aparecer completamente nua. Ela cobre os seios e as partes íntimas com as mãos e ainda está em cima de uma mesa com o marido Jarbas Homem de Mello na ponta. "Eu e o meu amor @jarbashomemdemello somos capa da @gqportugal amei o resultado!", escreveu na legenda da foto.