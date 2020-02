Ronnie Von está negociando com a Band

A coluna soube que Ronnie Von está negociando com a TV Band. A ideia seria que o apresentador tivesse um programa de variedades nas noites de quartas-feiras na emissora. Segundo consta, as negociações estão avançadas com o canal. Procurada, a assessoria se limitou a dizer que o apresentador está conversando com várias emissoras, exceto com a TV Aparecida, como foi noticiado na imprensa recentemente.

Em julho, a TV Gazeta anunciou o cancelamento do programa 'Todo Seu', após 15 anos no ar e Ronnie Von foi pego de surpreso com a decisão da emissora. Ele, que também é cantor, já adiantou que o novo projeto será diferente do que vinha apresentando.