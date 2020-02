Em entrevista ao Canal do Joel, o ex jogador Deco revela que consumia bebida alcoólica

No episódio que foi ao ar no último domingo (2), Joel Santana e Adry Santos receberam o jogador de futebol Deco, que brilhou em vários clubes europeus entre os anos de 1998 e 2004. O craque defendeu o time português Porto e tornou-se ídolo, conquistando três vezes o campeonato nacional, duas taças de Portugal e os dois maiores títulos recentes do time: a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, ambos em 2004.

O que ninguém sabia é que em meio a tantas vitórias havia algo proibido: Deco conta com exclusividade ao 'Canal do Joel' que rolava bebida alcoólica na concentração. "Nosso time era bom, era bom e bebia. Pelo menos duas vezes por semana a gente almoçava com a equipe e a gente obrigava a todo mundo a beber vinho, a gente tinha cerveja no vestiário também", revela o craque.

Outra revelação foi a de que Deco chegou a ser sondado pelo Flamengo, na ocasião pelo atual vice-presidente do clube, Marcos Braz. Fato que Marcos Braz já chegou a negar em algumas entrevistas.

Deco afirma torcer pelo Fluminense, mesmo tendo nascido em São Paulo, São Bernardo do Campo e ter toda família torcendo pelo Corinthians: "Quando eu era pequeno, eu era Corinthians, mas depois cresci, comecei a jogar futebol. No Brasil eu sou Fluminense", revela o astro da bola.