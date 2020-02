Ludmilla compra carro de mais R$ 400 mil: 'Me dei de presente, meu robozão'

O Natal já passou e o aniversário de 25 anos vai ser só em abril, mas Ludmilla resolveu dar de presente um carro importado novinho em folha. O modelo, ano 2020, um Land Rover Discovery na cor preta com bancos de couro marrom, como aparece na foto, está à venda no Brasil à partir de R$ 466 mil reais. O preço pode ser bem mais alto por conta dos itens adicionais e a versão mais potente do motor.

Depois um ano de 2019, com várias conquistas na carreira e no lado pessoal, Ludmilla já adiantou que neste ano quer causar ainda mais. Nas próximas semanas, ela vai lançar um axé-funk feito em parceria com Ivete Sangalo. Depois, vem a música com Cardi B eque pretende atuar no cinema.