Figurino sexy e ousado de Deborah Secco é o mesmo de outra atriz

Que Deborah Secco parou a festa de lançamento de um camarote na última segunda-feira (3), com seu vestido ousado, todos já sabem. O que ninguém sabe e a coluna conta agora é que o modelito que deixou a atriz quase nua no evento é basicamente o mesmo usado por Mariana Rios em outubro do ano passado, nas gravações de seu clipe 'Me Beija', no Deserto do Atacama, no Chile. A peça é da marca Trinita. Além do vestido, Mariana e Déborah têm outra coisa em comum: as duas são as madrinhas do camarote.