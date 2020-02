Paulo Gustavo compra imóvel de R$ 20 milhões na Zona Sul do Rio

Sexta-feira à noite, no Baixo Leblon, um corretor de imóveis brindava com amigos sua grande negociação: ele tinha conseguido vender para o ator Paulo Gustavo uma propriedade na zona sul do Rio no valor de (pasmem!) R$ 20 milhões! Um amigo da coluna escutou sobre a negociação e ficou surpreso com a bolada que rapaz vai receber de comissão.

No dia 26 de dezembro de 2019, o humorista lançou 'Minha Mãe É Uma Peça 3', que virou o filme brasileiro mais assistido da história após um mês em cartaz. Até a última análise, realizada no final de janeiro, o terceiro longa da franquia já tinha ultrapassado a marca de 10 milhões de espectadores.

Em maio, esta colunista revelou que Paulo Gustavo havia comprado um apartamento em Tribeca, área nobre de Nova York, onde moram celebridades como Justin Timberlake e Mariah Carey, por 6 milhões de dólares.