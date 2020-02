Vídeo! Pabllo Vittar assume namoro com compositor de 'Corpo Sensual'

Finalmente Pabllo Vittar resolveu assumir seu namoro com o compositor musical Victor Weber. Nesta quarta-feira (5), a cantora publicou vídeo em suas redes sociais cheia de chamego com o boy. A coluna, que não dorme no ponto, descobriu que esse romance já existe há algum tempo, especificamente desde 2017, quando Weber participou da composição da música 'Corpo Sensual', sucesso de Pabllo Vittar em parceria com o cantor Mateus Carrilho. Na descrição da canção no Spotify é possível ver o nome de Weber na lista de compositores.

Na época em que o relacionamento ainda não era tão sério, Victor se envolveu em uma grande polêmica com os seguidores da Pabllo, após descobrirem curtidas dele nas fotos de Jair Bolsonaro, e uma foto do Victor com o filtro de apoio ao então candidato no segundo turno das eleições. Pra quem não lembra, Pabllo sempre militou a favor do movimento 'Ele Não', contra a candidatura do agora presidente da república.

Assista ao vídeo do mais novo casal assumido da praça: