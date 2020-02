Musa principal da Grande Rio, Mileide Mihaile tem fantasia que traduz força e axé

Mileide Mihaile inicia 2020 com uma grande responsabilidade: desfilar na Sapucaí pela Acadêmicos da Grande Rio, mas, agora, como musa da escola. A empresária foi elevada ao cargo oficial em setembro do ano passado, em evento na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. “Desfilar para mim é um sonho, desde muito novinha. Via mulheres lindas na Avenida, como a Luma de Oliveira, e sempre imaginei que um dia estaria lá”, diz Mileide.



Neste ano, a Grande Rio leva para a Avenida o debate sobre tolerância religiosa com o enredo 'Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias', desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A agremiação contará a vida de Joãozinho da Gomeia, pai de santo lendário que fez história no município de Duque de Caxias, um dos que mais vêm sofrendo ataques e depredações por parte de detratores das religiões afro-brasileiras. O último setor do desfile da agremiação abordará o tema da intolerância religiosa.

Uma das fantasias a compor o desfile e contar essa história é da Mileide Mihaile, musa principal da escola, na qual denomina-se 'Caminhos do Axé', que traz em sua representação muita energia, força e poder instaurador do mágico rito praticado pelos candomblés.

O presidente da escola, Milton Perácio, mostra-se feliz com a escolha do tema. "Vamos retratar a vida de uma pessoa tão influente no município, que ajudou tanta gente e, mesmo assim, sofreu muito com o preconceito. Neste ano, levantamos também a bandeira contra o preconceito, seja racial, seja de crença. Qualquer tipo de preconceito é prejudicial e um atraso para a humanidade”, frisa Perácio.



Preparação para desfilar



Mileide não esconde a rotina de treinos e cuidados com a saúde, que já eram um hábito, mas que se intensificaram com o convite para desfilar novamente neste ano. Mileide faz exercícios diariamente, além das aulas de dança para dar o gás na avenida. “Estou fazendo mais treinos de alta intensidade. Malhando até final de semana. Minha meta é deixar o corpo mais sequinho. Já emagreci 4 quilos, mas quero perder mais um pouco”, detalha.



A empresária conta que começou a preparação para o Carnaval no mês de janeiro e, atualmente, está com uma rotina mais intensa e regrada. Sempre centrada, a musa leva a sério a alimentação e faz questão de mantê-la em equilíbrio. Para acelerar o processo de emagrecimento, Mileide revela que está “exatamente há 10 dias seguidos com jejum intermitente de 16 hrs. Vou fazer bonito na Marquês de Sapucaí", diz.