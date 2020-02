Mc Jottape participa de gravação DVD de 25 anos do Calcinha Preta

Mc Jottape participou da gravação DVD de 25 anos do Calcinha Preta, que aconteceu em Aracaju, capital do Sergipe. Ele participou de um dueto na música 'Tchau Pro Seu Amor', que ganhou uma versão mais forrozeira. "Indescritível a honra de participar de um projeto de um grupo como o Calcinha Preta. Só tenho que agradecer pelo convite", disse o cantor confirmado na segunda temporada da série da Netflix chamada 'Sintonia'. A produção conta a história de Doni (MC Jottapê), Nando (Christian Malheiros) e Rita (Bruna Mascarenhas), um trio que mostra como a vida na periferia pode ser influenciada por três grandes fatores: música, no caso o funk, religião e o crime.