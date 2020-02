O mundo do funk e do rap têm mais um novo casal. A funkeira Tati Zaqui e o rapper Orochi estão se conhecendo melhor. Recentemente, Orochi tem falado em Tati durante suas batalhas de rima com outros rappers. Pra quem não sabe, Orochi vem sendo cotado como a nova promessa do rap carioca. Artista nato, ele dá banho quando o assunto é rima e improviso. Veja o vídeo:

OROCHI É MUITO BRABO KKKKKKK pic.twitter.com/JVSWcgwe8q — Rimas Brasil (@rimasbrasill) February 4, 2020