Pedro Scooby e Cintia Dicker juntos e em Nova York

Que tal trabalhar e ainda namorar em Nova York? Pedro Scooby e Cintia Dicker estão na cidade americana para as duas coisas nesta semana e eles se encontraram com famoso dono de agência de modelo, Sérgio Mattos, para um jantar na última quarta-feira (5). Entre muitas gargalhadas e conversas, os pombinhos confirmaram que o namoro segue firme e acabaram com os boatos do fim da relação. Amigo do casal, o dono da 40 Graus Models vibrou com a notícia. Aliás, ele está em Nova York com a modelo Paula Lacroix, a sósia de Gisele Bundchen, para conhecer as agências internacionais. Tudo indica que vem coisa boa por aí para a nova top e, claro, para Sérgio Mattos.