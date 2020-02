Guerra de feijão na alta sociedade

E o tradicional 'Baile da Vogue' vem com uma novidade: um feijoada que acontece na tarde deste sábado (8) na piscina do Hotel Fairmont, em Copacabana. O que está pegando é que neste exato momento, o Copacabana Palace, local do baile na noite de ontem, também oferece uma feijoada e tem sido a escolha dos ricos e famosos. Sabe por que? Já não bastasse a venda de ingressos para o baile, na feijoada de hoje os convidados são obrigados a usar um abadá cheio de marcas comerciais, enquanto no Copacabana Palace cada um pode ir vestido do jeito que quiser, inclusive de trajes de banho. Conclusão: os ryyycos estão todos migrando pro Copa. Isso é o que a coluna chama de 'white people problem'...