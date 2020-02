Ex-BBB Rodrigão não gosta de ser comparado a Guilherme

No último sábado (8), Rodrigão, participante do 'BBB 11', mostrou que não gosta de ser comparado fisicamente a Guilherme, participante do 'BBB20'. "O Gui do BBB parece com você', escreveu uma fã em seu Instagram. Rodrigão logo respondeu: "Querida, ninguém chega a parecer comigo. Único que lembra um pouco é meu filho!".

Ele ainda deu uma aula de autoestima aos seus seguidores no Instagram. Há possibilidade de eu encontrar um gêmeo seu?", perguntou outro seguidor. "Não! Bonito, multimilionário, esbelto, saudável, que faz jejum, crossfit, musculação, joga futebol, casado com uma deusa, pai de dois diamantes... Procure algo parecido em seus sonhos, bebê."